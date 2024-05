A Feira de Adoção é organizada pela Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Comissão de Direitos dos Animais da Câmara de Vereadores - Divulgação / PMN

Publicado 13/05/2024 23:23

Nilópolis - A Feira Municipal de Adoção de Animais de Nilópolis, acontecerá no próximo sábado (18), das 9h às 12h, no Calçadão de Olinda. Para os interessados em adotar cães ou gatos, é necessário levar documento de foto, comprovante de residência, preencher um cadastro com informações e assinar o termo de responsabilidade.



A feira é promovida pela Secretaria de Meio Ambiente de Nilópolis, em parceria com a Comissão de Direitos dos Animais da Câmara de Vereadores, com apoio da Rede de Proteção aos Animais de Nilópolis e a Unidade de Saúde e Proteção Animal (Uspan).

