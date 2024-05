Ricardo Machado e Fernando Fraga no lançamento do livro físico e o e-book "Reflexões sobre gestão de carreira". Ambos têm atuação em Nilópolis e em toda a Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 11/05/2024 11:35

Rio - Lançado nesta quinta-feira (09), o livro físico e o e-book "Reflexões sobre gestão de carreira", é resultado da parceria entre o gestor de carreiras e professor universitário, Ricardo Machado, e o jornalista Fernando Fraga. Ambos têm atuação em Nilópolis e em toda a Baixada Fluminense. A publicação reúne 47 artigos publicados, abordando temas ligados à empregabilidade, gestão de carreiras, gestão de pessoas, currículo e recursos humanos. Muitos artigos se transformaram em pautas para jornais, portais de notícias, rádios e TVs.



Para o gestor de Carreiras, Ricardo Machado, que estreia na literatura, o livro é um conjunto de artigos sobre a gestão de carreiras produzido por meio de uma linguagem objetiva para dar dicas práticas para o desenvolvimento de uma carreira de sucesso. Na mesma linha de raciocínio, o coautor, o jornalista Fernando Fraga, define a obra como uma colcha de retalhos luxuosa, costurada com linhas de ouro, porque oferece uma variedade de conteúdo em uma leitura fácil e dinâmica.

O lançamento do livro físico e o e-book "Reflexões sobre gestão de carreira"

Ricardo Machado conta que o livro é recomendado a todos que buscam o desenvolvimento de suas carreiras. "Estudantes que estão se formando em uma profissão e precisam saber desde já, que ter uma boa formação é fundamental, mas que desenvolver algumas outras competências que vão além do aprendizado em sala de aula é fundamental para o sucesso na vida profissional. Quem está em início de carreira, vai encontrar diversas dicas para evitar alguns erros muito comuns para quem está começando e outras sugestões para aproveitar oportunidades e construir uma carreira promissora para a sua vida profissional. O livro consegue colaborar para diferentes profissionais em momentos distintos de sua carreira", explica.Com visual agradável e leve, o leitor vai encontrar um guia de dicas objetivas e práticas, de rápida compreensão e aplicação na vida profissional. "Esteja o leitor em início de carreira, buscando novos desafios no mercado ou ainda preocupado em manter a sua empregabilidade, ele precisa estar atento às possíveis armadilhas que o mundo profissional pode colocar em seu caminho, assim como necessita estar atento às oportunidades que podem surgir e que somente são aproveitadas por quem está atento aos sinais do ambiente organizacional. Por meio de artigos que promovem 'bate-papo' com o leitor, ele vai receber muitas sugestões para aplicar de forma prática em sua vida profissional de forma imediata", afirma Machado.