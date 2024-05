Mel Muzzillo (branco) demonstrou muita alegria e simpatia ao lado dos fazedores de cultura de Nilópolis homenageados na Câmara Municipal - Divulgação / PMN

Mel Muzzillo (branco) demonstrou muita alegria e simpatia ao lado dos fazedores de cultura de Nilópolis homenageados na Câmara MunicipalDivulgação / PMN

Publicado 14/05/2024 23:18

Nilópolis - A atriz Mel Muzzillo, de 18 anos, a Ritinha, da novela Renascer, foi uma das homenageadas, nesta terça-feira (14), pela Câmara de Vereadores de Nilópolis, durante a sessão solene em homenagem aos fazedores de cultura do município. O evento contou com a presença do prefeito Abraãozinho (PL).

Mel Muzzillo recebeu uma moção de congratulação do vereador Leandro Hungria (terno) Divulgação / CMN

Nilopolitana, Mel Muzzillo que brilha na novela global, demonstrou bastante simpatia com os presentes no auditório da Câmara Municipal, e recebeu uma moção de congratulação do vereador Leandro Hungria (Solidariedade), ao lado de outros artistas da cidade.