A Prefeitura lançou a campanha "Nilópolis abraça o Rio Grande do Sul".Divulgação / PMN

Publicado 15/05/2024 21:05

Nilópolis - "Nilópolis abraça o Rio Grande do Sul". Este é o nome da campanha que a Prefeitura de Nilópolis está promovendo para arrecadar doações para as vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Interessados podem procurar as escolas municipais, os CRAS, a Casa da Juventude e o Parque do Gericinó.



A vice-prefeita e secretária de Educação, professora Flávia (PL), afirmou que os moradores podem doar material de limpeza, higiene, ração para animais domésticos, itens de cesta básica, edredom e roupa de cama.



São pontos de arrecadação: as 31 unidades escolares municipais, os seis Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), a Casa da Juventude, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), além do Parque Gericinó.



A professora Flávia explicou que o material arrecadado será entregue nos Correios, cujas agências estão recebendo e transportando gratuitamente as doações feitas em suas agências em todo o Brasil.



Serviço:



Locais de arrecadação:



31 escolas da rede municipal

Atendimento no horário escolar, de segunda a sexta-feira



Casa da Juventude

Praça Prefeito Miguel Abraão, 43 (antiga Praça do Chafariz)

Aberta de segunda a sexta-feira, até 19h



CRAS I - Manoel Reis

Centro de Referência de Assistência Social - França Leite

Rua Antônio Felix, n° 721 - Manoel Reis



Cras II - Paiol

Rua Carlos de Souza Fernandes, lote 215 - Paiol



Centro de Referência de Assistência Social - Sofia

Rua Sofia, n°111 - Santos Dumont



Cras IV - Nova Cidade

Rua Gonçalves Dias, s/n° - Parque Sara Areal



Cras V - Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n° - Cabral



Cras VI - Novo Horizonte

Rua João da Mata Peixoto, nº 579

Funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h



Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) - sede da Prefeitura

Rua Pedro Álvares Cabral, 305, Centro

Atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h



Parque Natural do Gericinó

Rua Alberto Teixeira da Cunha, 1880, no Centro

Abre todos os dias, das 6h às 18h