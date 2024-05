São Cristóvão e Nova Cidade fizeram uma partida muito disputada no Estádio Ronaldo Nazário - Divulgação / Valdir Santiago

Publicado 15/05/2024 23:00

Nilópolis – O Nova Cidade estreou com derrota, nesta quarta-feira (15), no Campeonato Carioca da Série B1 Sub-20. Os nilopolitanos foram superados por 3 a 2 pelo São Cristóvão, fora de casa, no Estádio Ronaldo Nazário, na Zona Leopoldina do Rio de Janeiro. Os gols do Quero-Quero foram marcados pelo capitão Igor Vinicius, que foi o destaque do time de Nilópolis, e Paçoca.



Por muito pouco, o Nova Cidade não conseguiu voltar para Nilópolis com o empate, porém jogando boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, o São Cristóvão marcou o terceiro gol nos acréscimos na partida.



Na segunda rodada do Campeonato Carioca B1 Sub-20, o Nova Cidade recebe o São Gonçalo, no Estádio Joaquim Flores, na próxima quarta-feira (22), às 15h.