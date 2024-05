O Trio Nilopolitano será a atração no Arte na Natureza no Gericinó - Divulgação / PMN

Publicado 16/05/2024 22:47

Nilópolis - Ganhador de edital do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Cultura, o Trio Nilopolitano vai apresentar o show "Forró no Gericinó", no próximo domingo (19), às 19h, no Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis. O espetáculo faz parte da programação do projeto Arte na Natureza, promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



A partir das 9h, uma aula de zumba com o professor Marquinhos vai colocar todo mundo para dançar. Há ainda várias outras opções para quem quiser aproveitar o Parque Natural.



A esperada feirinha tem bijuterias, modo de reuso, produtos orgânico, venda de artesanato, moda de reuso, produtos orgânicos, e plantas e produtos para jardinagem; além de lanches e bebidas, comercializadas nos quiosques. O funcionamento das barracas será das 9h às 17.



O Parque abre das 6h às 18h, para as atividades diárias, como caminhadas, corridas e passeios de bicicletas. O endereço é Rua Alberto Teixeira da Cunha, 1880, bairro Manoel Reis.

Serviço:

Programação - Domingo (19)



9h- Aula de Zumba



9h às 17h - Feirinha Arte na Natureza – Artesanato, moda de reuso, produtos orgânicos, jardinagem



16h - Show 'Forró no Gericinó', a partir das 16h