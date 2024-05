O preso com a grande quantidade de drogas apreendida pelos policiais militares do DPO Nova Cidade - Divulgação

O preso com a grande quantidade de drogas apreendida pelos policiais militares do DPO Nova CidadeDivulgação

Publicado 18/05/2024 11:08

Nilópolis – Um traficante com grande quantidade de drogas, foi preso na noite desta sexta-feira (17), por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), do Destacamento de Polícia Ofensiva (DPO) Nova Cidade, em um dos acessos da Comunidade Az de Ouro, em Nilópolis, na divisa com o bairro Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo apurado pelos agentes, o preso era oriundo do bairro Ricardo Albuquerque, também no Rio de Janeiro.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).