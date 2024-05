A bailarina Valéria Brito levou alunos especiais que dançaram ao som da canção Hallelujah, de Leonardo Cohen, e arrancou aplausos e lágrimas de quem passava pelo local - Giulia Nascimento / PMN

Publicado 20/05/2024 21:01

Nilópolis – A Secretaria de Desenvolvimento Social de Nilópolis (SEMDS), promoveu na sexta-feira (17), ações preventivas com representantes de diversos órgãos ligados ao combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes, em um grande ato no Calçadão da Mirandela, no Centro. A bailarina Valéria Brito levou alunos especiais que dançaram ao som da canção Hallelujah, de Leonardo Cohen, e arrancou aplausos e lágrimas de quem passava pelo local.



Em seguida, Valentina Matta, de 7 anos, filha da diretora de Proteção Social Especial (PSE), Vanessa Matta, interpretou e cantou uma música que dizia: “Ele tentou, mas dessa vez eu contei pra mamãe”. E a Ong Raydi, da ex-rainha de bateria da Beija-Flor, Rayssa, participou com sua bateria, formada por crianças e adolescentes que têm aulas de instrumentos musicais gratuitamente. O som empolgou a plateia.



Também foram apoiadores da ação, o Curso CBEU e o Instituto Brasileiro de Gestão de Políticas Públicas, que levou o livro Formiguinha Arteira, de Alcimário Jr. A história pretende ensinar as crianças como repelir qualquer tipo de abuso. O anúncio das atrações ficou por conta do superintendente da Criança e do Adolescente, o DJ Cezar Renato.

