Entre os laureados, haverá um tributo póstumo ao empreendedor social, ator e produtor Fábio MateusDivulgação / PMN

Publicado 21/05/2024 21:01 | Atualizado 21/05/2024 21:06

Nilópolis - As artes cênicas de Nilópolis e seus incentivadores serão homenageados pela Câmara Municipal , nesta quinta-feira (23). A iniciativa do vereador Alvinho (Avante) entregará nove moções de congratulações e aplausos em cerimônia no plenário da Casa Legislativa, a partir das 10h. Entre os laureados, haverá um tributo póstumo ao empreendedor social, ator e produtor Fábio Mateus, que morreu em 7 de outubro do ano passado e morou 20 anos no município.



Vários agraciados conviveram com Fábio Mateus, como o diretor de Teatro da Secretaria Municipal de Cultura, o ator Thiago Cardoso, o ator e diretor Luiz Valentim, o diretor da Escola Municipal de Música Weberty Bernardino Aniceto, maestro Jorge de Paula, e o ator Fabrício Esteves.

Inez Simpliciano será uma das homenageadas no evento na Câmara Municipal de Nilópolis Divulgação / PMN



Também serão laureados Zito, professor da Escola de Artes Plásticas da Secretaria Municipal de Cultura, a bailarina e empresária Márcia Fernandes, a superintendente municipal dos Conselhos, Inez Simpliciano, e a assistente técnica da Secretaria Municipal de Turismo, Rafaelle Vieira. As duas últimas são entusiastas da preservação da memória das artes e do patrimônio cultural material e imaterial.

Maestro Jorge Paula também será homenageado Divulgação / PMN



25 anos dedicados à cultura



Fábio Mateus se destacou ao longo dos 25 anos de carreira por incentivar o teatro na Baixada Fluminense, produzindo e atuando em inúmeros espetáculos e também incentivando e lançando novos talentos da região. Mas há três anos voltou-se para o fomento ao audiovisual no território.



Ele fundou e era coordenador geral da EncontrArte Audiovisual até seu falecimento. O objetivo da instituição é oferecer aulas gratuitas de cinema aos jovens e adultos da periferia, prioritariamente da Baixada Fluminense, e possibilitar sua entrada nesse mercado de trabalho tão elitizado.

Os alunos, que dispõem de aulas gratuitas no curso de cinema oferecido nas dependências do Patronato São Vicente, em Nova Iguaçu, já filmaram 21 curtas e dois videoclipes, além das coproduções. Muitos dos mais de 200 ex-estudantes já estão trabalhando em streamings, produtoras, integrando equipes ou atuando individualmente.



Nos últimos três anos, contribuiu ainda com a equipe da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Mesquita, principalmente a comissão que executou a Lei Aldir Blanc no município e, antes de adoecer, para a realização da Lei Paulo Gustavo.



Em 2022, levou para a cidade de Nilópolis o projeto de grafite Baixada Arte Urbana (BAU), com 100 metros de arte mural, realizado por artistas da região. A obra enfeita uma parte do muro do Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão. O trabalho foi resultado de um edital conquistado junto ao Governo do Estado, via Secretaria de Estado de Cultura.



Durante 20 anos, Fábio Mateus foi um dos realizadores do Festival de Teatro EncontrArte, que reuniu grupos de todo o Brasil e até do exterior em apresentações na cidade de Nova Iguaçu e, em algumas edições, em outras cidades da Baixada Fluminense. Durante 13 anos a maratona teatral contou com o patrocínio da Petrobras.



O Festival EncontrArte promoveu 290 espetáculos, 32 oficinas de qualificação, 11 seminários e 51 honrarias a artistas e técnicos de renome nacional e também da Baixada Fluminense. Além disso, todas as ações foram oferecidas de forma gratuita para a população. O Festival contou com mais de 300 mil espectadores.



Fábio Mateus representava artistas e técnicos do Estado do Rio de Janeiro no Conselho Nacional de Comunicação Social do Congresso Nacional quando nos deixou. Também integrava a Associação Arcádia Iguaçuana dos Amigos das Artes.



A Câmara de Vereadores de Nilópolis fica na Rua Nicolau Cobelas, 1, no Centro.