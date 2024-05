A caminhonete, o revólver e os celulares apreendidos pelos policiais militares - Divulgação / 20º BPM

Publicado 22/05/2024 23:11

Nilópolis – Dois suspeitos foram presos por policiais militares do Programa Bairro Presente de Nilópolis (20º BPM), na Rodovia Via Light com a Estrada Rio do Pau, em uma caminhonete (Hillux/Placa: RIR0D45), na noite desta quarta-feira (22). Com os presos, que tentaram fugir com o veículo na abordagem, os agentes apreenderam um revólver e três aparelhos celulares.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).