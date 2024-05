O homem e a mulher foram autuados em flagrante pelo delito pelos policiais civis da 57ª DP - Divulgação / Pcerj

Publicado 23/05/2024 21:26

Nilópolis - Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) prenderam, nesta quinta-feira (23), um homem e uma mulher pelo crime de receptação, em São João de Meriti e Nova Iguaçu, municípios vizinhos na Baixada Fluminense.



As prisões ocorreram após monitoramento do setor da inteligência. A dupla foi encontrada com os produtos frutos do crime e encaminhada à delegacia.

Na 57ª DP, ambos foram autuados em flagrante pelo delito.