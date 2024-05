Além da grande quantidade de drogas, os policiais militares do 20º BPM apreenderam ainda com os criminosos, celulares, dinheiro e rádio de comunicação - Divulgação / Pmerj

Publicado 23/05/2024 21:40 | Atualizado 24/05/2024 14:02

Nilópolis – Seis traficantes com grande quantidade de drogas, foram presos por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na tarde desta quinta-feira (23), em um dos acessos do Morro da Mina, no bairro de Olinda, em Nilópolis.

Foram apreendidos ainda com os presos: R$ 250; 01 rádio de comunicação; 03 aparelhos celulares; e caderno com anotações do tráfico de drogas.



A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).