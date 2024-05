As aulas de MMA acontecem quarta e sexta, das 18h às 19h. Já as aulas de kickboxing, são as sextas, das 16h às 17h - Divulgação / PMN

Publicado 26/05/2024 22:39

Nilópolis – A Casa da Luta Nilopolitana, no bairro Frigorífico, em Nilópolis, conta com duas novas modalidades nas aulas de lutas gratuitas: MMA e kickboxing.



As aulas de MMA no espaço, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, acontecem quarta e sexta-feira, das 18h às 19h, para pessoas a partir dos 14 anos de idade. Já as aulas de kickboxing, são as sextas, das 16h às 17h, para quem tem a partir dos 6 anos de idade.



As matrículas podem ser feitas de segunda a sexta, das 9h às 17h, na sede do espaço.



Para se matricular é necessário levar os seguintes documentos: duas fotos 3x4, declaração escolar (se for estudante), comprovante de residência, certidão de nascimento ou carteira de identidade e atestado médico.



A Casa da Luta Nilopolitana está localizada na Estrada Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/n, bairro Frigorífico, em Nilópolis.