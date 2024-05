Desde fevereiro, a aplicação da vacina bivalente está liberada para pessoas a partir dos 6 meses de idade e não houve interrupção no atendimento nos cinco postos de saúde - Divulgação / PMN

Publicado 28/05/2024 21:53 | Atualizado 29/05/2024 13:20

Nilópolis - A Secretaria de Saúde de Nilópolis continua a vacinar os moradores contra Covid-19, nesta terça-feira e quarta-feira (29 e 30), antes do feriado de Corpus Christi, com as doses bivalente remanescentes. A imunização com as 500 doses da XBB, da fabricante Moderna, que chegaram do Ministério da Saúde, por intermédio do Governo do Estado, estarão disponíveis novamente a partir de segunda-feira (03).

Desde fevereiro, a aplicação da vacina bivalente está liberada para pessoas a partir dos 6 meses de idade e não houve interrupção no atendimento nos cinco postos de saúde que estão funcionando como pontos de vacinação.

A vacinação está disponível nos seguintes postos, com a observação de que, no Posto Central, o atendimento é para maiores de 12 anos. Todos os postos funcionam das 9h às 16h:

Pontos de vacinação

Posto Central

Rua João Pessoa, 1543, Centro, Nilópolis

Posto Novo Horizonte

Rua Dr. Mario Valadares, sem número, Novo Horizonte

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral

Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol

Posto Programa de Saúde da Família – Manoel Reis

Rua Antônio João Mendonça, s/nº, Manoel Reis.