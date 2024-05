A tradição religiosa conta com confecção de tapetes, missas e procissões nas igrejas católicas de Nilópolis - Divulgação / PMN

Publicado 28/05/2024 22:00

Nilópolis - Neste feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (30 de maio), diversas ruas do Centro, de Nilópolis, serão bloqueadas das 6h às 21h. A tradição religiosa conta com confecção de tapetes, missas e procissões. A Secretaria Municipal de Transportes irá interditar vias no entorno das igrejas Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, São Sebastião e Santíssima Trindade.

O feriado católico foi instaurado como uma forma de celebrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo, honrando sua morte e ressurreição. A decoração pode ser feita com serragem, sal grosso e fino, borra de café casca de ovo, tampinha de garrafas, cal e xadrez em pó.

Interdições Corpus Christi

Igreja Nossa Senhora Aparecida:

Mirandela x Rua Pracinha Wallace Paes Leme até a Praça da Roldão.

Mirandela x Rua Eliseu de Alvarenga

Mirandela x Rua João Evangelista de Carvalho

São Sebastião:

Getúlio Vargas x R. Joaquim Máximo Soares

Tv. Engenheiro Rangel x R. Joaquim Máximo Soares

R. João Pessoa x R. Joaquim Máximo Soares

Santíssima Trindade:

Nilo Peçanha x Comendador Rodrigues Alves

Nilo Peçanha x Olga Hermont

Nilo Peçanha x Amadeu Lara

Nilo Peçanha x Rua Dep. Andrade Figueira

Igreja Nossa Senhora da Conceição:

Bloqueio na Est. Roberto Silveira desde a Pç. Miguel Abraão (Chafariz), até o Viaduto, tendo bloqueio em suas intercessões.