Publicado 29/05/2024 16:35

Nilópolis - Pela quarta vez em dois anos, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), órgão do governo do Estado, atendeu pedido da Prefeitura de Nilópolis e instalou uma draga para limpar o trecho de 2km e 650 metros do Rio Pavuna-Meriti, que divide Nilópolis, de Anchieta (Zona Norte do Rio), na Comunidade Az de Ouro. O trabalho da equipe do programa Limpa Rio começou na segunda-feira (27) e vai durar 90 dias, se não tiver parada devido a chuvas.



Além da draga, entre quatro e sete caminhões estão diariamente no local para retirar entulhos, colchões, lixo, sofás e outros materiais que a população joga na beira do rio. O prefeito Abraãozinho (PL) esteve no local, acompanhado do deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil) e do empresário e suplente de deputado federal Ricardo Abrão (União-RJ), para fiscalizar a atividade. O engenheiro do INEA, Ricardo Ferreira, coordena o serviço.

O prefeito Abraãozinho, acompanhado do deputado estadual Rafael Nobre e do suplente de deputado federal Ricardo Abrão, além engenheiro do INEA, Ricardo Ferreira, acompanhou a limpeza do rio Leandra Marcô / PMN



"Eu solicito às pessoas que colaborem conosco e evitem jogar lixo aqui. Até uma mala de viagem os funcionários do INEA encontraram. Tenho convicção que se as pessoas tiverem cuidado, vamos conseguir diminuir as enchentes e proporcionar uma vida melhor e mais saudável à população", afirmou o prefeito, que agradeceu o apoio do governador Cláudio Castro (PL) e do secretário estadual do Ambiente, Bernardo Rossi.



Em 2022, a Prefeitura, em parceria com o governo do Estado, promoveu a revitalização da Rua Beira-Rio, no lado de Nilópolis, com a colocação de um novo asfalto no local. Além disso, solicitou o primeiro desassoreamento do leito do rio, reformou as calçadas e trocou o guarda-corpo da beira-rio.