O encontro buscou soluções conjuntas dos poderes públicos e da sociedade, a fim de prestar uma segurança pública de qualidade ao cidadão - Divulgação / 20º BPM

O encontro buscou soluções conjuntas dos poderes públicos e da sociedade, a fim de prestar uma segurança pública de qualidade ao cidadãoDivulgação / 20º BPM

Publicado 30/05/2024 23:19 | Atualizado 30/05/2024 23:24

Nilópolis – A sede da OAB Nilópolis, no Centro, recebeu nesta terça-feira (28), a Reunião Mensal do Conselho Comunitário de Segurança (CCS) de Nilópolis, onde foram expostas as demandas da sociedade nilopolitana e a atuação dos policiais militares do 20º Batalhão (Mesquita) no município. O encontro buscou soluções conjuntas dos poderes públicos e da sociedade, a fim de prestar uma segurança pública de qualidade ao cidadão.

O comandante do 20º BPM (Mesquita), Coronel Olavo Ramos, representou o Batalhão da Polícia Militar, que atua na segurança do município Divulgação / 20º BPM



Representando o 20º BPM, estiveram presentes o comandante do 20º BPM, Coronel Olavo Ramos; o Comandante da Companhia de Nilópolis, Tenente PM Barreto. O conselho foi presidido pelo presidente do CCS de Nilópolis, João Diniz, e ainda contou com a presença do tenente-coronel RR Santos; ex-presidente do CCS Nilópolis; conselheiros do Conselho Tutelar Municipal; representantes da 57ª Delegacia de Polícia Civil (Nilópolis), além de cidadãos nilopolitanos. Representando o 20º BPM, estiveram presentes o comandante do 20º BPM, Coronel Olavo Ramos; o Comandante da Companhia de Nilópolis, Tenente PM Barreto. O conselho foi presidido pelo presidente do CCS de Nilópolis, João Diniz, e ainda contou com a presença do tenente-coronel RR Santos; ex-presidente do CCS Nilópolis; conselheiros do Conselho Tutelar Municipal; representantes da 57ª Delegacia de Polícia Civil (Nilópolis), além de cidadãos nilopolitanos.