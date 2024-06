Um dos criminosos presos pelos guardas civis municipais de Nilópolis na ação em conjunta com a Polícia Militar - Divulgação / GCM-Nilópolis

Um dos criminosos presos pelos guardas civis municipais de Nilópolis na ação em conjunta com a Polícia MilitarDivulgação / GCM-Nilópolis

Publicado 01/06/2024 18:59

Nilópolis - Dois criminosos foram presos e um morreu, em operação conjunta da Guarda Civil Municipal de Nilópolis e policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na noite desta sexta-feira (31), na Praça Dom Pedro II, próximo a Via Light, no Centro, de Nilópolis. Na ação, foram apreendidos: 01 pistola 9mm; 01 pistola calibre 45; 15 munições intactas de 9mm; 13 munições intactas de 45mm; 01 carro (Jeep Compass Branca Placa RIX0J59; 01 carro (VW, Nivus, Prata, Placa RUI1H95); 01 carro (Renault, Logan, Branco, Placa AZW0D15).

As duas pistolas apreendidas pelos policiais militares do 20º BPM no registro da ocorrência na 57ª DP Divulgação / GCM-Nilópolis



Na operação, os agentes da Guarda Civil de Nilópolis e os policiais militares do Programa Bairro Presente receberam informações do roubo de um veículo (Jeep). Os agentes conseguiram interceptar o veículo, com os ladrões conseguindo fugir. Na sequência, a Guarda Municipal de Nilópolis interceptou um carro (Renault Logan) que encontrava-se batido, com dois criminosos, um deles ferido, que foi socorrido na Unidade Pronto Atendimento (UPA) do Cabuís. Na operação, os agentes da Guarda Civil de Nilópolis e os policiais militares do Programa Bairro Presente receberam informações do roubo de um veículo (Jeep). Os agentes conseguiram interceptar o veículo, com os ladrões conseguindo fugir. Na sequência, a Guarda Municipal de Nilópolis interceptou um carro (Renault Logan) que encontrava-se batido, com dois criminosos, um deles ferido, que foi socorrido na Unidade Pronto Atendimento (UPA) do Cabuís.

Carro que se acidentou com dois criminosos presos pela Guarda Civil Municipal Divulgação / GCM-Nilópolis



Policiais militares do 20 º BPM (Mesquita), do DPO Nova Cidade, encontraram ainda um terceiro criminoso, que foi ferido, e morreu, que fazia parte da quadrilha. A vítima do Jeep também reconheceu um dos criminosos como participante do roubo. Policiais militares do 20 º BPM (Mesquita), do DPO Nova Cidade, encontraram ainda um terceiro criminoso, que foi ferido, e morreu, que fazia parte da quadrilha. A vítima do Jeep também reconheceu um dos criminosos como participante do roubo.

O carro Jeep recuperado pelos policiais militares do 20º BPM Divulgação / GCM-Nilópolis



A ocorrência policial com os presos e as armas foi registrada na 57ª DP (Nilópolis). A ocorrência policial com os presos e as armas foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).

Criminoso socorrido na UPA do Cabuís Divulgação / GCM-Nilópolis