Publicado 05/06/2024 22:15

Nilópolis - Em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira (05), o prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL), anunciou a criação do "Bosque do Amanhã", no Parque Natural Municipal do Gericinó. Ele fica na entrada do chamado "Pulmão da Cidade', na Rua Alberto Teixeira da Cunha, 1880, no bairro Manoel Reis, e é fruto de parceria com a Cedae.



Foram plantadas 200 mudas nativas da Mata Atlântica, e mais de 5 mil serão cultivadas no local, como o ipê amarelo, pau brasil e pau formiga. Cerca de 50 crianças e adolescentes, do Centro de Educação Infantil Celso Duarte, e dos colégios estaduais Professor Ubiratan Barbosa e Mario Campos, enfiaram as mãos na terra e participaram da ação junto com o prefeito.

"Essa ação em conjunto com a Cedae, aqui logo na entrada do Parque é para que daqui há quatro anos as árvores já estejam em copa, e aí começar a formar um bosque aqui na entrada do parque. São atitudes necessárias para que o ser humano venha a mudar esse jogo e sofrer menos no futuro com todo o mal que a gente vem causando ao meio ambiente até hoje", assegurou o prefeito.



O secretário municipal de Meio Ambiente, Dean Senra, afirmou que um futuro sustentável depende de nossas ações hoje. "Todos devemos nos unir neste Dia Mundial do Meio Ambiente e em todos os demais para construir um futuro verde para as demais gerações. Além de nos preocuparmos com o reflorestamento, também devemos ter um consumo consciente, com produtos sustentáveis", salientou.

Por sua vez, o presidente do Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA), Eduardo Maruche, observou que a lei municipal que trata do Fundo é moderna, que vai colaborar no processo de reflorestamento da cidade. "Essa ação de hoje é um passo a mais para avançarmos nesse processo, com o Bosque do Amanhã. Posteriormente, vamos levar mudas também para outros lugares de Nilópolis", explicou.

Ligado no meio ambiente



Aluno da turma 3001 do CE Mário Campos, Carlos Colleman, de 17 anos, tem costume de ir ao Gericinó e o considera um espaço muito importante para a cidade. " A gente tem uma reserva natural, algo que não existe em muitas cidades. Essa iniciativa de hoje é muito importante. A gente passa tanto tempo ligado em tecnologia que acaba esquecendo do meio ambiente", salientou o rapaz, que plantou uma árvore pela primeira vez.



Coordenadora do CEI Celso Duarte, Raquel Fernandes elogiou a ação. " É muito bacana porque a nossa escola preza esse contato com a natureza, o plantio, essa conexão com a natureza. Isso deve ser feito mais vezes, porque eles vão levar essa atividade de hoje para familiares, primos. Eles serão os multiplicadores dessa ação", assegurou a professora.



Yasmin de Araújo, de 11 anos, é aluna da 601 do Mario Campos e gostou bastante da atividade. " Acho que nunca tive essa experiência, ainda mais com todo mundo da minha sala. Foi bem legal para a gente ter a experiência e também se conscientizar", avaliou.



Participaram da atividade ainda, o deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil), o ex-deputado federal Ricardo Abraão (União Brasil-RJ), e a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

No Parque do Gericinó foi realizada também uma exposição de animais peçonhentos, como cobra e escorpião.



Oficina de pintura no Gericinó



O maciço do Gericinó-Mendanha e a manhã ensolarada de terça-feira (4/6) foram o cenário para a aula prática da oficina de pintura do professor de artes plásticas Eddie Falcão. Adultos de várias idades expressaram seus sentimentos quanto à importância da natureza e da preservação do meio ambiente no Parque Natural Municipal do Gericinó prefeito Farid Abrão.



A atividade foi possível graças a uma parceria entre as secretarias de Cultura de Mesquita, a Coordenação de Educação Ambiental de Mesquita e a Secretaria de Meio Ambiente de Nilópolis, responsável pela administração do Parque. A ação integra a programação do espaço na Semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado entre 5 e 9 de junho.

A estudante Maria Luíza Zelcovit, de 21 anos, visitava o parque pela segunda vez com o professor e os colegas da oficina de pintura. " A minha ideia é pintar um barco no mar cercado de lixo. Quero mostrar o mal que a poluição causa ao meio ambiente", afirmou ela, que estava acompanhada da mãe e da avó, também alunas de Eddie.