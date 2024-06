O Fundo visa mobilizar e gerir recursos para financiamento de planos, programas e projetos que promovam o uso dos recursos ambientais, melhorem a qualidade do meio ambiente, entre outras ações - Divulgação / PMN

Publicado 05/06/2024 23:19

Nilópolis - Integrantes do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Nilópolis (FMMA) se reuniram nesta terça-feira (04), na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para debater temas ligados à gestão do Fundo. O presidente do Fundo, Eduardo Maruche, afirmou que o grupo traçou diretrizes e planejou ações para 2024. Eles tiveram a participação de Sandra Werneck, representante do Fundo Municipal de Saúde, que foi esclarecer algumas questões.

"Falamos sobre como devemos proceder para fundamentar o estatuto do Fundo e também traçamos metas de ações contábeis e jurídicas", afirmou Maruche. Criado em abril deste ano, o Fundo visa mobilizar e gerir recursos destinados ao financiamento de planos, programas e projetos que promovam o uso racional dos recursos ambientais, melhorem a qualidade do meio ambiente, previnam danos ambientais e promovam a educação ambiental.

Suas ações abrangem a proteção, recuperação e estímulo ao uso sustentável dos recursos naturais no município, além do desenvolvimento de pesquisas ambientais, capacitação de recursos humanos para gestão ambiental, projetos de conscientização ambiental, incentivo à coleta seletiva, proteção e bem-estar animal, reflorestamento urbano, lazer social sustentável, defesa dos biomas, da fauna e da flora, entre outras iniciativas.

Participaram do encontro também, o secretário municipal de Meio Ambiente, Dean Senra; o diretor de Contas do FMMA, Guilhermino Albano; a procuradora da instituição, Liliane Delgado; o superintendente Paulo Henrique Mateus; a assessora técnica Zilda Gomes; o advogado e consultor Bruno Cabral; a diretora de Licenciamento Ambiental, Michele Serafim; e o superintendente de Licenciamento Ambiental, Marco Antônio Jr.