O prefeito Abraãozinho (camisa preta) vistoriou as obras, ao lado do deputado estadual Rafael Nobre e do suplente de deputado federal Ricardo Abrão (União-RJ) - Mateus Carvalho / PMN

Publicado 06/06/2024 17:41

Nilópolis - Centenas de moradores dos bairros do Centro e de Novo Horizonte, em Nilópolis, serão beneficiados com as obras de contenção de sete encostas nos dois lados do município. As benfeitorias têm prazo de conclusão de sete meses, até dezembro de 2024.

As encostas estão localizadas nos seguintes endereços: Rua Natividade, ao lado do número 430, e no 399, rua Carmela Dutra, entre os números 2118 até 2174; Rua Júlio Berkowitz, 1616, Rua Antonio Pereira de Carvalho, 1573; Travessa Gerald Conceição, 14 e Rua Adolfo Bergamine, 540.



O prefeito Abraãozinho (PL) vistoriou as obras, sob execução da empresa Marenge Engenharia, com o deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil) e o empresário e suplente de deputado federal Ricardo Abrão (União-RJ). Na antiga Rua Carmela Dutra, atual Simão Sessim, entre os números 2118 e 2174, está localizada uma das encostas, com 22 metros de altura.



"Muitos moradores esperam por essas obras há 40 anos, desde que eu nasci. Sinto felicidade por poder proporcionar isso à população, com verba própria da prefeitura. Queremos atuar preventivamente, dar mais segurança aos nilopolitanos", comemorou o prefeito.



Na opinião do aposentado Antônio Magalhães, essa ação é maravilhosa. " Fiz uma pequena obra de contenção, mas a cada chuva o material continua caindo. Essa obra vai beneficiar todo mundo. Meu filho mora aqui, o imóvel é herança de família", afirmou Antônio, cujo filho mora na Rua Coronel Délio Porto, antiga Rua Lúcio Tavares, na parte de cima da encosta.



Após as chuvas de janeiro deste ano, a família de Ervani Santos, o Belé, estava apreensiva com o deslizamento do solo para a Rua Natividade, à direita do 403. Ele e as duas irmãs moram no mesmo terreno. " O quintal vinha até o ponto em que eu amarrei o poste que estava caindo", mostrou Belé, que mora há 62 anos no local.

O prefeito Abraãozinho junto aos moradores, que estão aprovando as obras nas encostas do município Mateus Carvalho / PMN



Na Rua Adolfo Bergamine, esquina com Rua Antônio José Bittencourt, perto do Fênix Motel, será erguida uma cortina atirantada de 65 metros, termo técnico que define o tipo de contenção da encosta.



A funcionária do INSS Enilse Souza Silva, de 65 anos, divide o quintal com outras 14 pessoas da mesma família e torce para que a população pare de jogar lixo, entulhos e animais mortos na encosta. " Você não imagina a quantidade de ratos e baratas que aparecem aqui", reclamou ela. Essa é a expectativa também da dona de casa Jéssica Miranda Paulo, grávida de 5 meses, com três filhos e seu marido.

