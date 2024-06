O projeto Arte na Natureza acontecerá no próximo domingo (09), das 9h às 17h, no bairro Manoel Reis - Divulgação / PMN

O projeto Arte na Natureza acontecerá no próximo domingo (09), das 9h às 17h, no bairro Manoel ReisDivulgação / PMN

Publicado 07/06/2024 20:20

Nilópolis - O "pulmão de Nilópolis" será o local de mais uma edição do projeto Arte na Natureza, neste domingo (09), das 9h às 17h, em Nilópolis. Uma aula de zumba com o professor Marquinhos vai colocar todo mundo para dançar a partir das 9h, mas o Parque Natural do Gericinó, abre às 6h, para atividades diárias, como caminhadas, corridas e passeios de bicicleta. Há quadras para jogos e quiosques para compra de roupas de malhação e lanches.



A esperada feirinha tem bijuterias, moda de reuso, produtos orgânico, venda de artesanato, produtos orgânicos, e plantas e produtos para jardinagem; além de lanches e bebidas, comercializadas nos quiosques. O funcionamento das barracas será das 9h às 17h.



E o cantor e violonista Amadeu Souza, acompanhado na percussão pelo filho Artur, vai embalar o público com canções da MPB, às 16h. O endereço é rua Alberto Teixeira da Cunha, 1880, bairro Manoel Reis.



Serviço:

Programação:

9h às 17h - Feirinha Arte na Natureza – Artesanato, moda de reuso, produtos orgânicos, jardinagem



16h - Show de Amadeu Souza, com participação de seu filho Artur na percussão. Eles vão interpretar canções da MPB.