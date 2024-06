Equipe de teqball do Flamengo (amarelo) participaram da inauguração da área de futmesa na Vila Olímpica - Giulia Nascimento / PMN

Equipe de teqball do Flamengo (amarelo) participaram da inauguração da área de futmesa na Vila OlímpicaGiulia Nascimento / PMN

Publicado 10/06/2024 16:24 | Atualizado 10/06/2024 16:27

Nilópolis - Crianças, jovens e adultos que frequentam a Vila Olímpica de Nilópolis tiveram um início de noite diferente na última quinta-feira (06), com a chegada da equipe de teqball do Flamengo. Eles participaram da inauguração da área de futmesa do espaço, no bairro Frigorífico, ao lado do prefeito Abraãozinho e do secretário municipal de Esportes, Marcelo Leitão.



Uma mistura de futebol, tênis de mesa e futvôlei, o futmesa é a versão brasileira do teqball, modalidade esportiva que surgiu na Hungria, país europeu, em 2014, e agora busca sua inclusão entre os esportes olímpicos. Em ambas as modalidades, o atleta deve tocar a bola com cabeça, ombros, peito, pé ou coxa, e passar a pelota sobre a mesa para o lado do adversário sem deixá-la cair na própria área.

Uma mistura de futebol, tênis de mesa e futvôlei, o futmesa é a versão brasileira do teqball, modalidade esportiva que surgiu na Hungria, país europeu, em 2014 Giulia Nascimento / PMN



Antes de partir para uma partida de futmesa, Abraãozinho, Marcelo Leitão, o professor de futebol da Vila e ex-jogador do Fluminense, Augusto Correa, e a campeã mundial de teqboll, Rafinha Fontes, se divertiram fazendo um aquecimento e, a seguir, partiram para a disputa. Ao final, houve uma pequena cerimônia.



"Vocês são exemplos para os jovens que frequentam a Vila Olímpica de Nilópolis. Esperamos que outros atletas sejam descobertos aqui, como aconteceu os com os jogadores de vôlei Alan e Darlan, agora na seleção brasileira, que começaram a praticar o esporte na Escola Municipal Maria da Conceição Cardoso, em Nova Cidade", afirmou o prefeito, elogiando ainda o trabalho do secretário. Antes de partir para uma partida de futmesa, Abraãozinho, Marcelo Leitão, o professor de futebol da Vila e ex-jogador do Fluminense, Augusto Correa, e a campeã mundial de teqboll, Rafinha Fontes, se divertiram fazendo um aquecimento e, a seguir, partiram para a disputa. Ao final, houve uma pequena cerimônia."Vocês são exemplos para os jovens que frequentam a Vila Olímpica de Nilópolis. Esperamos que outros atletas sejam descobertos aqui, como aconteceu os com os jogadores de vôlei Alan e Darlan, agora na seleção brasileira, que começaram a praticar o esporte na Escola Municipal Maria da Conceição Cardoso, em Nova Cidade", afirmou o prefeito, elogiando ainda o trabalho do secretário.

O prefeito Abraãozinho participou da inauguração do espaço na Vila Olímpica Giulia Nascimento / PMN



Ao seu lado, o secretário Marcelo Leitão agradeceu a vinda dos atletas Rafinha, Vitória, Madu e Orelha, da equipe de teqball do Flamengo. Os quatro, assim como os alunos de futebol do professor Augusto, foram homenageados com uma medalha pela participação nas partidas de futmesa.



Duas vezes campeã mundial, na Polônia e na Tailândia, Rafinha explicou que além do teqball, há o futmesa e o futtable. "O teqball é disputado em uma mesa curva com uma bola semelhante a de futebol. A mesa tem 3 metros de comprimento, 1,70 metros de largura e 0,75 metros de altura. E a bola deve ter o mesmo peso da bola de futebol". Ao seu lado, o secretário Marcelo Leitão agradeceu a vinda dos atletas Rafinha, Vitória, Madu e Orelha, da equipe de teqball do Flamengo. Os quatro, assim como os alunos de futebol do professor Augusto, foram homenageados com uma medalha pela participação nas partidas de futmesa.Duas vezes campeã mundial, na Polônia e na Tailândia, Rafinha explicou que além do teqball, há o futmesa e o futtable. "O teqball é disputado em uma mesa curva com uma bola semelhante a de futebol. A mesa tem 3 metros de comprimento, 1,70 metros de largura e 0,75 metros de altura. E a bola deve ter o mesmo peso da bola de futebol".

Atletas do Flamengo e da Vila Olímpica e autoridades na inauguração do espaço Giulia Nascimento / PMN



O futmesa pode ser jogado em qualquer tipo de mesa, seja de quatro ou seis cantos. E existe agora o futtable, que usa uma mesa octagonal e costuma ser jogado dentro de um espaço também octagonal de vidro. Enquanto no teqball os atletas precisam completar 12 pontos numa melhor de três, no futmesa isso depende do tipo de campeonato. O futmesa pode ser jogado em qualquer tipo de mesa, seja de quatro ou seis cantos. E existe agora o futtable, que usa uma mesa octagonal e costuma ser jogado dentro de um espaço também octagonal de vidro. Enquanto no teqball os atletas precisam completar 12 pontos numa melhor de três, no futmesa isso depende do tipo de campeonato.