A criançada se divertiu muito no "Dia do Brincar", que contou ainda com as presenças do prefeito Abraãozinho e da vice professora FláviaLeandra Marcô / PMN

Publicado 12/06/2024 23:38

Nilópolis - Dessa vez, o 'Dia de Brincar', realizado no Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis, no último domingo (09), contou com o dobro de brinquedos e uma área voltada para bebês e crianças com até 4 anos. Eles dispunham de uma área com tapetinho, mesinhas, piscina de bolinhas, pula-pula e outras atrações.



Fantasiados de personagens do game Mario Bros, Mickey e Minnie, animadores atraiam crianças de todas as idades, que pediam para tirar fotos. A equipe de animação, junto com esses personagens, pôs todos para dançarem na grande tenda instalada perto da sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O sol nasceu radiante e a temperatura subiu, chegando a 32 graus. A criançada pediu e o prefeito Abraãozinho (PL) e a vice-prefeita, professora Flávia (PL), escorregaram mais uma vez no toboágua. Dali, ambos foram para o campinho de futebol, onde também se divertiram.



A aposentada Cláudia Rodrigues chegou com a nora Isabele Maiara e os netos Laura, 3 anos, e Artur, 7 anos, e contou que foi a primeira vez que esteve no Parque. "Estou achando tudo ótimo", afirmou, ao lado de Artur, que estava indeciso sobre qual brinquedo escolher depois de ir para o pula-pula.



Maria Flor, de 5 anos, tirou uma foto ao lado do prefeito com a mãe, a enfermeira da UPA Cabuís, Rafaela Trindade, e repetiu a frase dita pela mãe. " Eu sou mais radical, quero escorregar no sabão", afirmou, com uma cara sapeca. Elas costumam ir sempre ao Gericinó.



Servidores da Secretaria Municipal de Educação, instalados em uma tenda na frente do Centro Educacional de Terapais Integradas Marlene Abraão, faziam o cadastramento de crianças especiais que chegavam ao local com seus pais ou responsáveis, para que eles fossem prioridade na fila dos brinquedos.



No mesmo local, foi realizado durante o dia o projeto Arte na Natureza, que conta com uma feira de artesanato, material de reuso, lanches, venda de plantas e show de música, às 16h.