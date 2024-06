Após a recuperação do motocicleta, o veículo foi devolvido ao dono pelos policiais militares do 20º BPM do APREV (Ações Preventivas) de Olinda - Reprodução / 20º BPM

Após a recuperação do motocicleta, o veículo foi devolvido ao dono pelos policiais militares do 20º BPM do APREV (Ações Preventivas) de OlindaReprodução / 20º BPM

Publicado 12/06/2024 13:11

Nilópolis – Uma motocicleta roubada (Honda/CG 160 Start Vermelha) foi recuperada por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), no início da manhã desta quarta-feira (12), no Centro, de Nilópolis.



Após a recuperação do motocicleta, o motocicleta foi devolvida ao dono do veículo pelos policiais militares do 20º BPM do APREV (Ações Preventivas) de Olinda.



A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).