Os professores terão direito a benefícios, incluindo passagens aéreas, alojamento universitário, seguro saúde, alimentação, taxas escolares e material didáticoSandra Barros - Seeduc-RJ

Publicado 14/06/2024 15:24 | Atualizado 14/06/2024 15:31

Rio - Cinco professoras da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ) foram selecionadas para participar do Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos (PDPI) em 2024. A iniciativa possibilita curso intensivo de seis semanas em uma universidade norte-americana e tem como objetivo capacitar docentes em efetivo exercício nas escolas públicas.



Joana Meirelles, de 39 anos, leciona Língua Inglesa no Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, no bairro de Olinda, em Nilópolis, há 14 anos. Ela conta que a aprovação no PDPI é a realização de um sonho.



“Eu sempre me interessei em fazer um intercâmbio em um país de Língua Inglesa para aprimorar o idioma, porém nunca tive recursos disponíveis para realizar esse sonho. Quando fiquei sabendo desse programa, achei muito interessante a ideia proposta e decidi tentar uma vaga. E este ano, eu consegui a bolsa”, comemora a professora, que ama lecionar e compartilhar conhecimento com os alunos.



Também foram selecionadas Barbara Caroline dos Santos Nogueira, do Colégio Estadual Jardim Glaucia, em Belford Roxo, Maria da Conceição Silva de Almeida, do Colégio Estadual Paulo Freire, em Cachambi, Gisele Tatiane de Oliveira, do Colégio Estadual Hélio Rangel, em Duque de Caxias, Fátima Barbosa Gomes, do Ciep 390 Chão de Estrelas, em Nova Iguaçu.



A secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, destaca a importância de professores participarem de curso de aperfeiçoamento em outros países. “Essas docentes nos mostram que vale muito a pena investir na educação do nosso estado. Estamos muito orgulhosos dessas profissionais. Com certeza, isso irá estimulá-las ainda mais dentro das salas de aula. E quem ganha são os nossos alunos”, afirma a secretária.



Os professores selecionados terão direito a uma série de benefícios, incluindo passagens aéreas internacionais e nacionais, alojamento universitário, seguro saúde, alimentação, taxas escolares e material didático. Além disso, receberão uma ajuda de custo de 700 dólares (R$ 3783,64) e terão as taxas de solicitação de visto reembolsadas. As atividades acadêmicas ocorrerão entre os dias 1º de julho e 9 de agosto de 2024.



O programa é realizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil e com a Comissão Fulbright.