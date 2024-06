Esse imunizante de uma dose é aplicado anualmente para todas as idades a partir dos seis meses, e semestralmente para gestantes, puérperas, idosos e imunocomprometidos - Divulgação / PMN

Publicado 13/06/2024 22:51

Nilópolis – A nova vacina contra a Covid-19, que protege da variante XBB, está disponível em cinco postos de saúde de Nilópolis. A vacina está disponível de segunda a sexta, das 9h às 16h.



Esse imunizante de uma dose é aplicado anualmente para todas as idades a partir dos seis meses, e semestralmente para gestantes, puérperas, idosos e imunocomprometidos.



A vacina está disponível de segunda a sexta, das 9h às 16h, nos seguintes postos: Cabral, Central (12 anos ou mais), Manoel Reis, Novo Horizonte e Paiol.



Quem pode tomar a vacina?



Quem está com o esquema vacinal completo (duas doses + reforço), incompleto ou nunca se vacinou contra a Covid-19, pode receber a nova vacina monovalente, garantindo proteção contra a variante XBB, que já circula no país.