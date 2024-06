A ocorrência policial com as motocicletas e as drogas foi registrada na 57ª DP - Divulgação / Pmerj

A ocorrência policial com as motocicletas e as drogas foi registrada na 57ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 16/06/2024 12:04 | Atualizado 16/06/2024 12:15

Nilópolis – Três motocicletas roubadas foram recuperadas e uma quantidade de drogas (50 papelotes de crack e 50 papelotes de maconha) foi apreendida, por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na Comunidade Az de Ouro, em Nilópolis, na madrugada deste domingo (16), na divisa com o bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



Na ação, os agentes do DPO Nova Cidade ao chegarem no local, foram atacados a tiros pelos criminosos, que conseguiram fugir, abandonando as motocicletas roubadas e as drogas. Os veículos teriam sido roubados na Avenida Getúlio Vargas, no Centro.



A ocorrência policial com as motocicletas e as drogas foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).