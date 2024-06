A Feira de Adoção é organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Comissão de Direitos dos Animais da Câmara de Vereadores - Divulgação / PMN

Publicado 15/06/2024 13:49

Nilópolis – Mais uma edição da Feira Municipal de Adoção de Animais de Nilópolis, acontecerá neste domingo (16), das 9h às 12h, no Parque Municipal do Gericinó. Para os interessados em adotar cães ou gatos, é necessário levar documento de foto, comprovante de residência, preencher um cadastro com informações e assinar o termo de responsabilidade.



A feira é promovida pela Secretaria de Meio Ambiente de Nilópolis, em parceria com a Comissão de Direitos dos Animais da Câmara de Vereadores, com apoio da Rede de Proteção aos Animais de Nilópolis e a Unidade de Saúde e Proteção Animal (Uspan).

O Parque Municipal do Gericinó fica na Rua Alberto Teixeira da Cunha, 1880, bairro Manoel Reis, em Nilópolis.