Publicado 17/06/2024 23:38 | Atualizado 17/06/2024 23:41

Nilópolis - Um projeto que dá a oportunidade de conhecer e depois optar por uma carreira após o término do Ensino Médio. Por meio do "Conhecer para Escolher", o Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, no bairro de Olinda, em Nilópolis, tem ajudado os estudantes a definirem a área do mercado de trabalho que querem seguir. A iniciativa tem o objetivo de mostrar cursos universitários, incentivar o futuro profissional, possibilitar a troca de experiência entre os alunos e estimular a entrada de jovens no Ensino Superior.



Desde abril, os alunos estão tendo a chance de conhecer mais profissões e tirar suas principais dúvidas durante a realização de palestras sobre áreas como Administração, Jornalismo, Física, Publicidade, Marketing e Recursos Humanos. "Trazer profissionais de diversas áreas faz com que os estudantes do nosso colégio criem inspirações para conseguirem tomar decisões acerca de seu futuro", destacou Aline Teodoro, professora de Matemática que desenvolveu o projeto.

Para o aluno Juan Oliveira, da 3ª série do Ensino Médio, a iniciativa inspira e mostra que só depende dele. "O futuro parece ser assustador, mas o projeto 'Conhecer para Escolher' tem sido uma ótima forma de nos guiar e definir nossos próximos passos", disse o aluno.

De acordo com a professora Aline, no início, os alunos estavam tímidos, mas agora já fazem lista com os nomes das profissões que desejam se aprofundar. "O 'Conhecer para Escolher' reacendeu meu desejo de cursar Psicologia. Pedi aos professores, que se comprometeram em trazer um profissional da área. Estou esperando ansiosamente para que esta palestra aconteça", relatou a aluna Isabella Querido, da 3ª série do Ensino Médio, que acredita que dentro de cada estudante há medo do futuro e de não saber qual faculdade fazer.