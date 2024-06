A pistola e os celulares roubados apreendidos com o ladrão preso pelos policiais militares do 20º BPM - Reprodução / 20º BPM

Publicado 20/06/2024 23:09

Nilópolis – Um assaltante foi preso por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), após assaltar um ônibus na Via Light (Linha 541 – Nova Iguaçu/Pavuna), no sentido Pavuna, na tarde desta quinta-feira (20), na divisa entre os municípios de Mesquita e Nilópolis. Com o ladrão, os agentes apreenderam: 01 pistola 9mm, com 06 munições intactas; 06 aparelhos celulares.



Na ação, os policiais militares do DPO Chatuba (Mesquita) foram acionados por passageiros do ônibus da Viação São José, denunciando o roubo no veículo. O ladrão tentou fugir, mas acabou preso pelos agentes.



A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).