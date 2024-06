A pistola, a maconha, cocaína e o crack apreendidos pelos policiais militares do 20º BPM - Divulgação / 20º BPM

Publicado 19/06/2024 21:47

Nilópolis – Um traficante foi preso com grande quantidade de drogas, por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), nesta quarta-feira (19), no bairro Novo Horizonte, em Nilópolis.



Com o preso os agentes apreenderam: 01 pistola calibre 45; 07 munições; 48 frascos de maconha; 23 tabletes de maconha; 43 frascos de cocaína de R$ 20; 56 frascos de cocaína de R$ 15; 121 frascos de cocaína de R$ 5; 110 papelotes de crack; 01 caderno de anotações; R$ 23,00 em espécie.



A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).