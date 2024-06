O Parque Municipal do Gericinó e sua bela paisagem receberá mais uma edição do Arte na Natureza - Divulgação / PMN

Publicado 20/06/2024 17:27

Nilópolis - Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos? A música de Dicró enaltece a Praia de Ramos, mas os nilopolitanos e moradores de cidades vizinhas têm à disposição o Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, que abre às 6h e fecha às 17h. No próximo domingo (23), o local receberá mais uma edição do projeto "Arte na Natureza".



Feirinha de bijuterias, moda de reuso, produtos orgânicos, venda de artesanato, plantas e produtos para jardinagem; além de lanches e bebidas, comercializadas nos quiosques, fazem parte do evento. Quem procura uma integração maior com o meio ambiente também pode caminhar, correr, andar de bicicleta ou participar da aula de zumba do professor Marquinhos, às 9h.



Há ainda quadra para jogos e quiosques para compra de roupas de malhação, carrinhos com controle remoto para as crianças menores passearem com o acompanhamento de pais e responsáveis. E quem se sentir cansado ou dolorido pode parar na tenda de Sérgio Sapê, conhecido como massagista do trem, e fazer uma massagem a partir de R$10.



O endereço do Parque Gericinó é Rua Alberto Teixeira da Cunha, 1880, bairro Manoel Reis, em Nilópolis.



Serviço:



Programação:

9h às 17h - Feirinha Arte na Natureza – Artesanato, moda de reuso, produtos orgânicos, jardinagem.



9h- Aula de Zumba