Após acidente, quadro de Vitor Soares do Nascimento é potencialmente grave, mas estável - Reprodução

Após acidente, quadro de Vitor Soares do Nascimento é potencialmente grave, mas estávelReprodução

Publicado 11/07/2024 07:21

Rio - Um jovem ficou com uma estaca de madeira cravada no crânio, após um acidente, nesta quarta-feira (10), em Mangaratiba, na Costa Verde. Vitor Soares do Nascimento, de 28 anos, sofreu fraturas e contusão cerebral e precisou ser socorrido de helicóptero para uma unidade de saúde na Baixada Fluminense. Nesta quinta-feira (11), o quadro de saúde da vítima é considerado potencialmente grave, mas estável.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o jovem foi levado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, pelo helicóptero do Grupo de Socorro e Emergência (GSE) do Corpo de Bombeiros. Vinícius deu entrada na unidade às 15h53, com trauma frontal direito, provocado por uma perfuração de madeira caída de um telhado, e passou por uma tomografia de crânio, que evidenciou fratura fronto facial, com fragmentos ósseo, e contusão cerebral profunda.

Ainda de acordo com a pasta, o jovem foi submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada da estaca de madeira, drenagem de hematoma cerebral e redução de afundamento em região frontal de crânio. A direção do hospital informou que o procedimento ocorreu sem intercorrências e o paciente segue internado em leito de cuidados intensivos, no Centro de Terapia Intensiva (CTI), respirando em ar ambiente.