Casal é sequestrado por criminosos na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, neste domingo (14)Reprodução/Redes sociais

Publicado 14/07/2024 16:17

Rio - Um casal foi sequestrado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, por volta das 9h deste domingo (14), e obrigado a fazer transferências financeiras para os criminosos. Após a série de roubos, as vítimas foram libertadas sem ferimentos. A 16ª DP (Barra da Tijuca) investiga o crime.

Imagens de câmeras de segurança de um condomínio próximo à Avenida Olegário Maciel registraram o momento em que criminosos em um carro preto cercam o veículo das vítimas, uma BMW, às 9h24. Eles obrigam o motorista a sair do carro e o colocam dentro do veículo preto. Já a mulher que estava no banco do carona, sai com as mãos para o alto, mas é obrigada a retornar para a BMW e é levada pelos bandidos. A abordagem durou pouco menos de dois minutos.

A 16ª DP (Barra da Tijuca) informou que está investigando o ocorrido como roubo com restrição temporária de liberdade. Uma das vítimas está sendo ouvida na delegacia. Investigações estão em andamento para recuperar os bens roubados, bem como identificar e responsabilizar os autores.