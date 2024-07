Vitor Vieira fugiu sem prestar socorro à vítima - Divulgação

Vitor Vieira fugiu sem prestar socorro à vítimaDivulgação

Publicado 15/07/2024 12:21

Segundo as imagens da câmera de segurança, Fábio estava atravessando a Avenida Lúcio Costa, acompanhado da mulher para seguir com a comemoração, quando foi atingido pelo carro às 23h37, e acabou morrendo no local. O influenciador, que dirigia uma BMW, não prestou socorro e fugiu do local do crime. Ele já é considerado foragido da Justiça.

O automóvel conversível foi apreendido em um condomínio da região por agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que encontraram vestígios de uma taça quebrada e vinho derramado no interior do carro. Segundo testemunhas, Vitor estava em alta velocidade no momento do acidente. A vítima chegou a ficar presa no veículo, mas o corpo foi retirado com ajuda dos ocupantes e deixado na via.

Contra o influenciador consta um Mandado de Prisão, expedido pela Vara do Plantão Judicial Capital/Comarca da Capital, pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Nas redes sociais, Vitor acumulava mais de 280 mil seguidores no Instagram, mas teve a conta desativada logo após a repercussão do caso.

As informações sobre seu paradeiro podem ser encaminhadas, de forma anônima, aos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do influenciador. O espaço está aberto para manifestações.