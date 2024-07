O objetivo é beneficiar pessoas com cadeiras de rodas, entre outros - Divulgação

Publicado 15/07/2024 14:57 | Atualizado 15/07/2024 15:50

Rio - O MetrôRio arrecadou, nos últimos meses, mais de 1,5 tonelada de tampas de garrafas na campanha 'Tampinha Solidária' em algumas de suas estações. Elas serão recolhidas pelo Instituto Soul Ambiental e a doação do material beneficiará ações e projetos sociais.



As contribuições, que serão transformadas em cadeiras de rodas ou cestas básicas, podem ser feitas durante o horário de funcionamento do sistema metroviário. Além disso, existem pontos de coleta nos centros administrativos e de manutenção da concessionária.

Os postos estão localizados na Pavuna, Del Castilho, Central do Brasil/Centro, Uruguai/Tijuca, Botafogo, Cardeal Arcoverde/Copacabana e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.