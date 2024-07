Castro apresentou os números atuais durante coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle - Lucas Cardoso/O Dia

Publicado 15/07/2024 14:36 | Atualizado 15/07/2024 15:53

Rio - O governador Claudio Castro apresentou, no início da tarde desta segunda-feira (15), em coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Centro, o primeiro balanço da ação integrada Ordo , que ocupa desde as primeiras horas do dia dez comunidades da Zona Oeste. Segundo o líder do governo, a ação que teve mais de 2 mil policiais envolvidos representa um importante passo para a Segurança Pública do estado.

"Um dia muito importante para a Segurança Pública do Rio de Janeiro. Desde muito cedo, cheguei lá no 31º BPM (Recreio) às 4h30 para que pudesse acompanhar o início, na verdade, da segunda etapa. Já tinha começado uma etapa com Bope e Core desde às 2h da manhã, entrando nas comunidades que julgavam poder ter mais problemas. Em seguida, uma grande equipe, tanto da PM quando da Polícia Civil, saiu às 4h30, e às 7h da manhã, enviamos a última equipe com as concessionárias, Inea e Prefeitura do Rio, para que pudéssemos começar nessa fase de policiamento ostensivo e de segurança presente", explicou Castro.

Os agentes estão atuando na Cidade de Deus, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Morro do Banco, Fontela, Muzema, Tijuquinha, Sítio do Pai João, Terreirão e Cesar Maia, que estão em seis bairros Jacarepaguá, Barra Tijuca, Recreio, Tanga, Vargem Grande e Vargem Pequena.

"Logo que começamos já prendemos um indivíduo portando armas e drogas e também criminosos abandonaram um carro na Linha Amarela que tinha três granadas dentro. O esquadrão antibombas levou o veículo e resolveu o problema, mas era uma grande prova do que estava por vir. Até às 11h30, foram 20 pessoas presas durante a ação, cinco por cumprimento de mandado e mais outras 15 em flagrante. Encontramos fábricas de gelo, marmoraria, poluição do solo, construção ilegal", disse o governador.

Além das prisões, houve apreensão de vans que atuavam irregularmente na região. Ao total 347 veículos foram abordados, tendo sido removidos três carros e 15 motos.

"Não tenho dúvida que esse trabalho já começa desde agora para conseguir começar o processo de retomada territorial. Muitas denúncias estão chegando, sobretudo nessa área de construção irregular. Impressionante como a população está reagindo positivamente", destacou Castro.

O governador ainda ressaltou que a data para a operação foi escolhida com cuidado para que houvesse menos risco de prejudicar, por exemplo, crianças em aula.

"Acredito demais que essa ação irá dar resultado. importante reforçar que foi escolhido o dia de hoje, justamente porque estamos em período de férias escolares, para que não tivéssemos problemas com crianças. Estamos tomando muito cuidado para cumprir tudo e para que essa ação seja muito tranquila."

Mesmo com o número de prisões e a ação acontecendo em diversas comunidades, não há relatos de confrontos entre policiais e criminosos. Em sua fala, Castro também lamentou haver denúncias de vazamento de informações sobre a operação.

"Até agora não temos relato de confronto. Temos denúncias de vazamentos sim, já está direcionado tanto à corregedoria geral das polícias Civil e Militar, além da nossa geral. É óbvio que isso, além de nos deixar tristes, irrita profundamente, porque são servidores que deveriam estar do lado da lei e estão desvirtuados. Se nós acharmos eles, fiquem cientes que vamos punir severamente aquele que deveria estar do nosso lado e está perto para coletar informação", lamentou.

Ele ainda deixou um recado para os agentes que vazaram a ação: "A você que vazou: será pego e responderá exemplarmente porque isso é pior que criminoso".