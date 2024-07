Castro passou as instruções para megaoperação na Zona Oeste - Ernesto Carriço/Governo do Estado

Publicado 15/07/2024 06:41 | Atualizado 15/07/2024 12:54

Rio - As polícias Militar e Civil realizam uma megaoperação em 10 comunidades de seis bairros da Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (15). Entre os alvos estão Cidade de Deus, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Morro do Banco, Fontela, Muzema, Tijuquinha, Sítio do Pai João, Terreirão e Cesar Maia.

Os bairros onde acontece a operação são Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, Itanhangá, Vargem Grande e Vargem Pequena. As regiões sofrem com uma intensa disputa de território entre traficantes e milicianos.



A ação, batizada de Ordo, nome em latim que significa ordem em português, conta também com apoio de agentes do Segurança Presente, da Seap (Divisão de Recaptura e de Inteligência), da Prefeitura do Rio e das concessionárias de energia, água e gás, além de operadoras de serviços de telecomunicações e Guarda Municipal.



Ainda durante o início da manhã, o governador Cláudio Castro esteve na Base do Barra Presente para passar instruções e comandar a saída dos agentes.



"Não existe lugar onde o poder público não entre. As forças de segurança têm feito um excelente trabalho de enfraquecimento das milícias, mas existem, nessas áreas, um cenário de disputa, de guerra, que sabemos que prejudica moradores e empreendedores. Nossa gestão trabalha para a retomada da ordem", disse.



Segundo Castro, os policiais também buscam cumprir mandados de prisão em aberto. "A ação advém de investigações, mas sobretudo pelo serviço de inteligência que demonstra que a mancha criminal teve um aumento significativo. Retomaremos serviços públicos e combateremos todo tipo de crime, seja patrimonial, público e ao meio ambiente", reforçou o governador.

A megaoperação não tem prazo para terminar e conta com 2 mil agentes, 300 viaturas, 37 motocicletas e dois helicópteros, apoiados por um grande aparato tecnológico, que inclui drones com câmera de reconhecimento facial e de leitura de placas. Além disso, o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel foi instalado ao lado da base do Barra Presente, na Avenida Ayrton Senna.

Presos e apreensões

Até o momento, um homem foi preso na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes. Com ele, foram apreendidos uma pistola Beretta 9mm com 15 munições, 102 papelotes de maconha e dinheiro em espécie.

Em outra ocasião, criminosos abandonaram um carro na Linha Amarela e fugiram na altura da saída para a Avenida Geremário Dantas, em Jacarepaguá. No veículo, agentes localizaram três granadas, que foram periciadas e desativadas pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Civil. O automóvel e os artefatos foram levados para a 41ª (Tanque).

Ao longo da manhã, outros dois suspeitos foram presos. Além disso, uma fábrica de gelo, na Cidade de Deus, foi autuada por poluição do solo - com vazamento de óleo direto para rede de esgoto. O estabelecimento também realizava furto de água. A perícia está no local e as investigações vão apontar se a fábrica tem ligação com o crime organizado.



A Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais atua nas comunidades junto com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Na região, os agentes interceptaram um local irregular de descarte de resíduos de construção civil, com poluição de um córrego e de solo, na Estrada Arroio Fundo, em Jacarepaguá. O lugar será interditado e o proprietário conduzido a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

"A força-tarefa de segurança do Governo do Estado está nas ruas para combater organizações criminosas que querem fazer a população de refém. Com nosso serviço de inteligência, vamos desarticular muitas empresas de fachada, como de gelo e pão, que servem como financiador do crime. Por isso temos concessionárias atuando junto com órgãos da prefeitura e a Polícia Civil, para agir na questão da lavagem do dinheiro, e fazer com que tenhamos um combate efetivo. Vamos livrar essas áreas dos criminosos", reforçou Castro.

Durante fiscalização, o Detran também apreendeu, na Rua Cândido Benicio 3528, no Tanque, três motocicletas e um automóvel por falta de licenciamento e mau estados de conservação.

Além disso, o patrulhamento foi intensificado nos principais eixos viários da Barra da Tijuca, Recreio, Itanhangá, Jacarepaguá, Vargem Grande e Vargem Pequena, incluindo as avenidas das Américas, Ayrton Senna, Lúcio Costa, Salvador Allende e Abelardo Bueno, a Estrada dos Bandeirantes e a Rua Edgard Werneck.



Participam da ação Ordo agentes dos batalhões de Jacarepaguá e do Recreio e de delegacias especializadas, como as de Defesa dos Serviços Delegados, Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial, Roubos e Furtos, Roubos e Furtos de Automóveis e do Consumidor. Assim como a Operação Lei Seca, Detran, Detro, Inea e Marinha do Brasil.

Guerra entre criminosos

Há cerca de dois anos, moradores da Zona Oeste Oeste vivem cenários de guerra por causa da disputa entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho, que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. Com o avanço da facção, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram aos paramilitares.