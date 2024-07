Cidade de São Gonçalo: ampliando a vacinação contra a Covid-19 - Reprodução

Publicado 15/07/2024 18:29

Rio - A Secretaria de Saúde do Estado divulgou o último panorama de saúde com os casos de covid-19. O Rio registrou 183 casos. Dduas pessoas foram internadas com a doença e oito morreram, o que representa uma taxa de mortalidade de 1,3 por 100 mil pessoas.

O Vacinômetro do Rio indica que cerca de 6 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina e mais 2 milhões receberam a segunda dose de reforço. Segundo informações, 63,5% da população já recebeu a dose de reforço da vacina, totalizando mais de 21 milhões de doses aplicadas.