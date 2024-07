Vitor Vieira dirigia o veículo que atropelou o fisioterapeuta - Reprodução/Rede social

Vitor Vieira dirigia o veículo que atropelou o fisioterapeutaReprodução/Rede social

Publicado 15/07/2024 20:22

Vitor Vieira Belarmino no momento do Rio - A Polícia Civil ouviu, na tarde desta segunda-feira (15), cinco mulheres que estavam no carro com o influenciadorno momento do atropelamento que matou o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta , de 42 anos. A informação foi confirmada pelo delegado Rodrigo de Barros, titular da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Na delegacia, três testemunhas alegaram que Vitor, considerado foragido, dirigia a BMW branca em velocidade permitida na via. No entanto, outras duas testemunhas não souberam precisar a velocidade do veículo na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, no último sábado (13).

Após o atropelamento, Vitor fugiu do local. Ele ainda teria retirado o corpo de Fábio de dentro de seu carro, um modelo conversível, pois, com o impacto, a vítima invadiu o veículo. O automóvel foi apreendido em um condomínio da região por agentes da 42ª DP, que encontraram vestígios de uma taça quebrada e vinho derramado no interior do carro.

Vitor é considerado foragido desde este domingo (14), quando a Justiça do Rio expediu um mandado de prisão temporária contra ele pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele acumulava mais de 280 mil seguidores no Instagram, mas após o caso teve a conta desativada. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do influenciador. O espaço está aberto para manifestações.



O Disque Denúncia divulgou um cartaz, nesta segunda-feira (15), pedindo informações sobre seu paradeiro. As denúncias podem ser realizadas de forma anônima através da Central de Atendimento (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, do WhatsApp (021) – 2253-1177 e do aplicativo Disque Denúncia RJ.

Vítima se casou horas antes

Fábio Toshiro tinha acabado de se casar quando o atropelamento aconteceu. Na ocasião, o casal deixou as malas no hotel e atravessou para passear no calçadão, quando foi surpreendido por um veículo. Segundo familiares e amigos, o casamento ocorreu em um sítio em Guaratiba, horas antes do acidente. "Eu estava nesse casamento, eu produzi a noiva, eu abracei o noivo, eles estavam tão felizes! Esse homem não faz ideia da dor que causou, uma tristeza para toda vida. Se nós fornecedores estamos desolados, imagina a família, imagina a noiva que estava com ele na hora do atropelamento e quase foi levada junto! Que a justiça seja feita!”, disse a maquiadora.

O sepultamento do noivo aconteceu nesta segunda-feira (15), às 15h, no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, na Zona Norte.