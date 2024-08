A 64ª DP (São João de Meriti) teve acesso às imagens - Reprodução / Redes Sociais

A 64ª DP (São João de Meriti) teve acesso às imagensReprodução / Redes Sociais

Publicado 13/08/2024 19:30 | Atualizado 13/08/2024 19:38

Rio - Um motoboy teve a moto roubada durante uma entrega na tarde desta terça-feira (13), no bairro Agostinho Porto, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo:

Motoboy é rendido e tem a moto roubada durante entrega na Baixada Fluminense



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/hB59BOTDhZ — Jornal O Dia (@jornalodia) August 13, 2024

Câmeras de segurança da Rua Ana flagraram o momento do crime. Nas imagens, a vítima aparece retirando o produto da mochila e entregando para o cliente. Os criminosos, então, chegam em um veículo. Um deles desce armado e ameaça os dois rapazes. O que estava recebendo a entrega corre, enquanto o motoboy aguarda encostado na parede.

Logo em seguida, o suspeito joga a mochila de entrega no chão, sobe na moto roubada e acelera junto com o comparsa, que não saiu do carro. A 64ª DP (São João de Meriti) teve acesso às imagens e tenta localizar o veículo e os envolvidos no crime.