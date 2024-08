A vítima teria procurado a 152ª DP após ser violentada no domingo (11) - Divulgação

Publicado 13/08/2024 17:53 | Atualizado 13/08/2024 18:03

Duas Barras - Um homem suspeito de estuprar e engravidar a própria filha foi preso, na noite desta segunda-feira (12), em Duas barras, município da Região Serrana do estado. De acordo com as investigações, os abusos contra a jovem, que hoje tem 14 anos, começaram quando ela tinha apenas 6.

A Polícia Civil informou que, no fim da tarde de segunda, a menina procurou a 152ª DP (Duas Barras) alegando que havia sido violentada pelo pai no domingo (11), Dia dos Pais, e que, após o ato, ele a manteve trancada em casa. Ela teria conseguido sair do imóvel com a ajuda de uma amiga e a desculpa de que necessitava de atendimento médico.

No prosseguimento do relato, a vítima contou que os abusos aconteceram quase diariamente por anos, e que o homem conseguia manter a rotina de crimes porque ameaçava de morte tanto a filham quanto o filho dela, de apenas 1 ano de idade. A propósito, ela garante que seu pai é também o genitor da criança.

Um exame de DNA ainda não foi providenciado, mas a adolescente afirma que até o nascimento do filho, havia tido relações sexuais, por conta das ameaças, apenas com o próprio pai.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, após o registro da ocorrência, os agentes saíram à procura do suspeito e o prenderam em flagrante pelos crimes de estupro e cárcere privado. A corporação não deu mais detalhes sobre o caso – como a identidade do suspeito, por exemplo – para não expor a vítima.

Após a ação, a menina foi submetida a exame de corpo de delito. O próximo passo é investigar o histórico de abusos citado pela vítima e a possibilidade de o homem ser pai do filho dela. Se houver a confirmação, ele, que foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), vai responder também pelo crime de estupro de vulnerável.