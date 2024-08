Uepa - Divulgação

14/08/2024

Quem lê essa coluna aqui, provavelmente já me ouviu pelas ondas do Rádio, mais famosa e histórica desse Brasil, a super Rádio Tupi.

Muita gente ama a família Tupi com nomes importantes dos comunicadores. Mas na dor venho aqui contar um bastidor. Sabe quem é nosso primeiro ouvinte? o sonoplasta!

Todo comunicador tem seu sonoplasta e ontem entre uma vinheta e outra do programa mais antigo no ar um deles se foi: Jorge Luís Oliveira Martins, 51 anos, nosso Jorginho Uepa de Santa Cruz, colocou a Patrulha da Cidade no ar pela última vez. Poucos minutos sobre a mesa de áudio que coloca toda emoção no ar e que ele tanto amava e se dedicava , fechou os olhos e se foi. Pouco se fala sobre o sonoplasta.

Todos nós temos um na Família Tupi e que fica por toda uma carreira ou muitos anos. O meu desde o primeiro dia é Ézio Machado. Ele sabe cada deixa, cada fala, cada olhar.

Ficamos de frente um para o outro dentro do estúdio e é uma coreografia de sinais para levar o melhor da gente para os rádios neste Brasil. Eu no microfone e em meio a botões modernos no rítmo de vinhetas e criatividade.

Uepa era o “ouvinte” de anos de Heleno Rotay, mais de 10 anos juntos. Metade de tempo do Uepa na Casa com Heleno e Patrulha. Heleno o chamava de maestro, eu chamo de primeiro ouvinte.

Isso não é apenas uma homenagem a quem nos ajuda a ganhar destaque e muitas vezes as pessoas não sabem o nome. Mas dar holofote e lembrar daqueles que como se fossem uma segunda voz numa dupla é necessário para o sucesso com o ouvinte, com você.

Numa força de raça, amor e respeito a família do Uepa que ainda não tinha noção do que viria pela frente.

Mário Belisário e toda trupe da alegria do almoço levou o programa até o fim, numa angústia infinita a espera de um milagre que infelizmente não veio.

Reflito aqui não só sobre o adeus que é tão rápido que não dá tempo de acreditar.

Mas sobre todos que dentro do nosso dia a dia são os sonoplastas mesmo que não trabalhe em rádio.

Que te salva com uma vinheta quando a voz falha, o choro embarga, a vida aperta e o show tem que continuar. Todo mundo tem um Uepa na vida!