A bailarina Yasmin faz balé desde os 7 anos no Projeto Vidançar - Divulgação

Publicado 29/07/2024 00:00

O sonho está logo ali, no país vizinho.



Mas o que para muitos parece muito perto, para quem vive a distância da desigualdade e enfrenta a luta até por sapatilhas é uma viagem e tanto.



A única bailarina negra e de uma comunidade a disputar uma concurso em Buenos Aires está com medo de não conseguir ir. Yasmim tem 14 anos, faz balé desde os 7 no Projeto Vidançar e, aos 13, ingressou na Spinelli Escola de Dança.



No dia 27 de abril, ela participou de uma seletiva no Rio e passou para uma competição na Argentina chamada GPAL e está precisando de 8 mil reais para custear essa viagem. Ela vai viajar sozinha com a escola.



A mãe e uma tia me pararam na porta da Rádio Tupi. Contaram a história e agora correm contra o tempo.

Para ajuda tem o Pix e tudo vai ser colocado na página da rede social dela com transparência anota aí:

045.329.567-30

TÁ BONITO!

Tia Rosi, de 63 anos, já começou a receber mimos - Arquivo Pessoal

E a tia Rosi, hein?!



Depois de viralizar na semana passada, ao tentar uma vaga para a ala de passistas da Imperatriz Leopoldinense, Rosimary do Nascimento Freitas, de 63 anos, manicure lá de Campo Grande, já começa a conquistar os louros da fama.



A ala de passistas não veio, mas o lugar de destaque em um carro alegórico da Rainha de Ramos para o Carnaval 2025 já está supergarantido.



E as entrevistas?! Ela não para de ser notícia! Inclusive, hoje ela vai estar no meu programa de rádio.



Além disso, o número de seguidores nas redes dela não para de crescer! As Super-Rainhas do Carnaval já se renderam a ela.



Ahh!! Tia Rosi já começou a receber mimos, e tem até algumas marcas superconhecidas já interessadas em fechar parceria com ela.



Na última sexta, a nova estrela esteve em um pagode, em Jacarepaguá, e foi a sensação.



Isso é que é estar com a sorte virada pra lua, hein, Tia Rosi? Que venha o Carnaval 2025! E que até lá, você bombe ainda mais!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Viva o povo maravilhoso desse Rio de Janeiro, e tenho dito!