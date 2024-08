Aplicativo Meu Celular Seguro - DIVULGAÇÃO

Publicado 09/08/2024 00:00

Desenvolvido pela Polícia Civil, o governo vai lançar, ainda nesse mês, o app Meu Celular Seguro. Como eu já havia adiantado no meu programa de rádio, esse aplicativo vai servir pra você que quer comprar um celular, saber a procedência dele e se está comprando 'gato por lebre'. Daí não vai ter desculpa também falando que não sabia.

E como vai funcionar? Disponível nas lojas virtuais de graça, a ferramenta permite a consulta sobre o status legal dos celulares. Os dados podem ser fornecidos pelos próprios usuários dos aparelhos ou por policiais, informando se o celular está em situação lícita ou se consta como produto de roubo, furto, ou outro crime. Da mesma maneira, a consulta poderá ser feita pelos cidadãos ou pelos agentes de segurança pública.



Por meio do Meu Celular Seguro, será possível verificar, consultando o IMEI, se um aparelho que está à venda está sem pendências. E os policiais, em situações suspeitas, poderão verificar se os aparelhos são produtos de crimes.



Com essa inovação, o combate ao crime de roubo e furto e à receptação de celulares será intensificado, permitindo, ainda, que os proprietários legítimos recuperem seus bens.

E aí, vou repetir, não adianta dizer que não sabia que o aparelho da 'maçã' ( o mais caro), que custa legalmente dez mil reais você pagou por 'sorte' dois mil sem saber que poderia ser produto de roubo ou furto.

Quando a penalidade é baixa, ferramentas assim é que podem diminuiu as estatísticas. Melhor prevenir do que 'presidiar'.

TÁ BONITO!

Melhorias atenderam as necessidades - DIVULGAÇÃO

Essa semana a coluna denunciou a marcação com alguns degraus no largo das Flores, na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, no local do ponto de ônibus e vans. Um dia depois os obstáculos já foram retirados e o povo agradece!