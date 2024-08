Evento vai reunir grandes nomes da música nacional e internacional - Divulgação

Evento vai reunir grandes nomes da música nacional e internacionalDivulgação

Publicado 02/08/2024 00:00

Quem disse que existe um tipo de conceito cultural para cada público?

Entre 09 e 19 de agosto, o Festival Internacional "Rio Cello" - um dos maiores eventos musicais do país, idealizado e produzido pelo premiado violoncelista inglês David Chew, vai transformar o Rio em um grande palco de cultura, e o considerado “elitizado” vai ser acessível reunindo grandes nomes da música clássica nacional e internacional, bailarinos e artistas em uma programação totalmente gratuita que inclui concertos, espetáculos de dança, exposições, master classes e workshops.

O evento será realizado em alguns dos principais espaços culturais do Rio como Cidade das Artes, Museu da República, Teatros Noel Rosa e Odylo Costa Filho (Uerj), além do Consulado Geral de Portugal.



Entre os destaques estão o concerto do Rao Trio, que vai tocar pela primeira vez no Brasil o cello indiano de 15 cordas (dia 15/15h/Teatro Odylo Costa Filho/Uerj), o concerto em homenagem aos Beatles com coral de crianças da Maré e da Escola Britânica (dia18/13h/Museu da República) e o concerto (dia 10/15h/Teatro Odylo Costa Filho/Uerj), com a Orquestra de Volta Redonda e regência de Sarah Higino - ícone do cenário contemporâneo da música de concerto.

Todo mundo pode gostar de samba, funk, sertanejo e clássica.

Para dizer que não curte tem que experimentar….

TÁ FEIO!

Num bilhete escrito à mão, um senhor de um setenta anos se apresentou e no meio da rua me entregou o pedido de socorro no centro da cidade e disse: "leia e nos ajude".

Segundo ele, que não vamos identificar, a rua onde nasceu e foi criado em Guadalupe virou pesadelo da noite pro dia.

"Não era assim. Passa ônibus e amanhecemos, tem alguns meses, com trilhos fincados no chão. O endereço: Rua Fernando Lobo.

"Isabele, o ônibus ainda passa, mas acredita que os passageiros descem tiram os trilhos e depois colocam no lugar?"

O medo dele não é só a linha desaparecer, mas definitivamente os vagabundos impedirem o ir e vir do local no avanço rápido da facção da área.