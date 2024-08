Ataques ocorreram na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola - Reprodução

Publicado 13/08/2024 16:53 | Atualizado 13/08/2024 17:47

Rio - Criminosos incendiaram um carro e um ônibus durante uma operação da Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (13), em comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Houve intensas trocas de tiros e dois suspeitos foram presos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas ateando fogo em um coletivo e em um veículo, que estavam atravessados na Avenida Leonel de Moura Brizola, na altura do bairro Pantanal. O incêndio causou uma densa camada de fumaça.

Além do crime, outras gravações indicam que houve intenso tiroteio na região. Um helicóptero da Polícia Militar é visto circulando entre comunidades e sendo alvo de disparos.

Segundo a PM, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) realizaram operações nas comunidades do Sapinho e Jaqueira, no bairro do Pantanal. Dois suspeitos foram presos e drogas foram apreendidas, além da retirada de barricas de vias da região.

A corporação destacou que, durante as ações, criminosos atiraram contra os policiais e houve confronto. Um agente foi atingido, mas a munição permaneceu no colete balístico e o militar está bem. Não há informações sobre baleados até o momento.

A PM informou que segue atuando para estabilizar a região depois do incêndio ao ônibus e ao carro.



Ataques a ônibus no estado

A Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove) repudiou mais um ataque criminoso ao transporte público e considerou inconcebível a repetição destes casos no Rio de Janeiro.

Com o incêndio do ônibus da Transportes Santo Antônio nesta terça, subiu para 13 o número de coletivos destruídos somente este ano no estado, sendo quatro em Duque de Caxias Caxias. Desde o ano passado, já foram registrados 71 incêndios criminosos no sistema de ônibus, com 16 ataques na cidade da Baixada.



Segundo a federação, a inexistência de seguro inviabiliza o investimento na renovação da frota, e a população acaba sendo a mais prejudicada com a redução da oferta de transporte público.

"A Semove ressalta que colabora com as autoridades de segurança para ações de prevenção e repressão e pede a ajuda de todos para a identificação dos criminosos com informações ao Disque Denúncia", disse em nota.