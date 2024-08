Os animais estavam enfraquecidos e com doenças de pele - Divulgação

Publicado 13/08/2024 19:55 | Atualizado 13/08/2024 20:08

Rio - Policiais civis da 28ª DP (Praça Seca) resgataram 13 cães em condições precárias em uma residência na Praça Seca, Zona Oeste. Ana Rafaela Theodoro da Cunha e Elmodam Félix dos Santos, responsáveis pelos animais, foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante pelo crime maus-tratos, previsto na Lei Ambiental, cuja pena vai de dois a cinco anos.

Segundo a Polícia Civil, após denúncia de populares, os agentes chegaram ao imóvel, na última sexta-feira (9), e encontraram os cães enfraquecidos, com doenças de pele e em meio a fezes espalhadas pelo quintal. Além disso, os potes para água estavam vazios.

Os cães foram recolhidos pela Subsecretaria de Proteção e Bem-estar do Animal do Governo do Estado, que participou da ação com pessoal especializado, inclusive veterinários.

De acordo com o delegado Luiz Henrique Guimarães, titular da 28ª DP, Ana e Elmodam tentaram se justificar: "Alegaram que cuidavam dos animais conforme suas disponibilidades financeiras".

Os dois foram liberados na audiência de custódia após se comprometerem a cumprir medidas alternativas à prisão preventiva. O juiz obrigou o casal a comparecer mensalmente em juízo para justificar suas atividades e os impediu de manter sob seus cuidados e guardas qualquer tipo de animal doméstico até que seja proferida a sentença.