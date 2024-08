Droga estava em envelope - Divulgação

Droga estava em envelopeDivulgação

Publicado 13/08/2024 15:38

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta terça-feira (13), uma encomenda contendo mais de R$ 8 mil em haxixe no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

A droga foi identificada após passar por equipamentos de raio X. Dentro da embalagem, havia 69 gramas da substância escondida em um documento dentro de um envelope de papelão, que vinha dos Estados Unidos com destino a Belo Horizonte, em Minas Gerais.